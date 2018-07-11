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В Екатеринбурге коллекторы угрожают многодетной матери заразить ее детей СПИДом

Лина Давыдова
12:37 11.07.2018
Соотвествующие угрозы многодетная мать начала получать в социальных сетях.
В Екатеринбурге коллекторы угрожают многодетной матери заразить ее детей СПИДом
Фото: pixabay

В Екатеринбурге коллекторы пригрозили многодетной семье заразить детей СПИДом за долги. Об угрозах полиции рассказала местная жительница. Она сообщила стражам порядка, что на ее странице в социальных сетях появляются угрозы от коллекторов. В частности, они обещали заразить детей женщины СПИДом, если она не выплатит долг.

В 2013 и 2014 годах ее муж взял в банке кредиты, но из-за потери работы не смог их выплатить. Тогда кредитная организация передала право требования долга коллекторскому агентству.

Полиция проводит проверку по факту угроз. Личность коллекторов устанавливается. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ситуация принята под контроль.

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