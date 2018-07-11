Чуть не умерла ради фото: акула атаковала модель во время съемки

Усатая акула-нянька покусала модель, которая решила устроить себе фотосессию с хищными рыбами, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на Багамах, где 19-летняя девушка проводила свой отпуск. Местные жители посоветовали ей искупаться вместе с акулами-няньками, заверив, что это абсолютно безопасно. Тогда модель попросила отца своего бойфренда сделать несколько фотографией.

Однако, несмотря на обещания местных, акула все-таки напала на девушку, схватив ее за запястье и на несколько мгновений утащив ее под воду. Модели повезло, что ей удалось освободить руку из пасти хищника, а родные помогли девушке быстро выбраться из воды.

После инцидента она решила вернуться домой во Флориду и продолжить лечение там.