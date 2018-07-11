Момент ДТП с участием Джорджа Клуни попал на видео
ДТП произошло вчера, 10 июля, когда актер ехал к месту съемок сериала «Уловка 22»,
Фото: La Stampa Ropi / Globallookpress
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения скутера, за рулем которого находился известный актер Джордж Клуни, с машиной Mercedes на острове Сардиния.
Клуни ударился головой об автомобиль и был госпитализирован с ушибами колена и руки, а также с травмами таза. От более серьезных ранений актера спас шлем. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Авария случилась накануне днем, когда Клуни ехал к месту съемок сериала «Уловка 22», в котором он выступает как актер и режиссер.