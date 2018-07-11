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Трамп призвал генсека НАТО «что-то сделать» с «Северным потоком - 2»

Лина Давыдова
11:56 11.07.2018
Американского президента возмутило, что вместо трат на оборону Германия вкладывается в «Северный поток-2».
Фото: Ting Shen / Xinhua / Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она мало вкладывается в оборону, но при этом платит России «миллиарды» за газ. Об этом глава США заявил на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Считаю, что НАТО должен что-то сделать с этим, хотя я не знаю, что вы можете с этим сделать, если Германия платит России миллиарды долларов, а мы должны ее защищать от них», - сказал Трамп.

Американского лидера также возмутило, что после строительства трубопровода «Северный поток - 2» более 70% поставок природного  газа будут поступать в Германию из России, что якобы сделает ФРГ страной, зависимой от Москвы.

Проект «Северный поток - 2» - это газопровод, который должен пройти от побережья России через Балтийское море по территории ряда европейских стран до Германии. Его строительство уже одобрили ФРГ, Швеция и Финляндия. Москве осталось дождаться ответа только от Дании.

 

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