Трамп призвал генсека НАТО «что-то сделать» с «Северным потоком - 2»

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она мало вкладывается в оборону, но при этом платит России «миллиарды» за газ. Об этом глава США заявил на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Считаю, что НАТО должен что-то сделать с этим, хотя я не знаю, что вы можете с этим сделать, если Германия платит России миллиарды долларов, а мы должны ее защищать от них», - сказал Трамп.

Американского лидера также возмутило, что после строительства трубопровода «Северный поток - 2» более 70% поставок природного газа будут поступать в Германию из России, что якобы сделает ФРГ страной, зависимой от Москвы.

Проект «Северный поток - 2» - это газопровод, который должен пройти от побережья России через Балтийское море по территории ряда европейских стран до Германии. Его строительство уже одобрили ФРГ, Швеция и Финляндия. Москве осталось дождаться ответа только от Дании.