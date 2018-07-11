Тимати пытались подкупить перед судом по делу Dj Smash

Российский рэпер Тимати сообщил о том, что его во время процесса по делу об избиении DJ Smash (Андрея Ширмана) пытались подкупить.

«Ко мне до заседания в коридоре подбежал незнакомый человек и предлагал решить все любой суммой денег на месте, чтобы подписать мировую и замять дело до заседания», - написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram исполнитель.

Тимати отметил, что он не идет на сделки с нехорошими людьми.

«Здесь вопрос принципа и речь о травмах, которые останутся на всю жизнь», - добавил рэпер.

Нападение на Андрея Ширмана произошло в феврале этого года в ночном клубе «Дом Культуры» в Перми. Его избили экс-депутат Заксобрания Прикамья Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич. Причиной избиения известного музыканта стал отказ сделать совместный снимок. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, открытым переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой. Телепнев свою причастность к избиению Ширмана отрицает.