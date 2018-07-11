Котята - «оборотни» из Подмосковья стали звездами Сети

В Подмосковных Люберцах родились котята с мордами, напоминающими человеческие лица. Фото необычных животных разместили в социальных сетях их заводчики.

Дымчатые котята породы мейн-кун завоевали большую любовь среди интернет-пользователей. Животные покорили всех своей человеческой мордочкой. А многие заметили сходство котят с оборотнями.

Мейн-кун - загадочная порода кошек. Их родиной считаются США. Происхождение мейн-кунов уже давно обросло легендами. Так, одна из теорий возникновения этой породы - скрещивание самки енота и кота. А согласно второй легенде котята мейн-кун родились от североамериканской рыси с котом. На самом деле эта порода возникла в результате естественной эволюции.