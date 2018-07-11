Машины будущего: на видео попали испытания уникальных боевых автомобилей

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США представило несколько прототипов боевых машин, их преимуществами являются повышенная проходимость, живучесть и мобильность. Авторы разработок отказались от серьезного бронирования автомобилей.

Наибольший интерес представляют колеса-трансформеры, они могут быть как круглыми, если в передвигаются по гладкой поверхности, так и треугольными гусеничными для движения по пересеченной местности. Из одного режима в другой проходит за несколько секунд, нужно лишь нажать одну кнопку. В представленном видеоролике колеса установлены на типовые военные машины Humvee.

Кроме того, разработаны электродвигатели, помещающиеся внутри 20-дюймовых колес, это, по утверждению сотрудников агентства перспективных исследовательских проектов, обеспечивает более быстрое ускорение и маневренность с оптимальным крутящим моментом, мощностью, тягой и скоростью на разных поверхностях.

Новая подвеска призвана обеспечить высокую проходимость. Она позволяет колесам серьезно отклоняться от стандартного положения: на 75 сантиметров вниз и 105 сантиметров вверх. Благодаря этому автомобиль может передвигаться по крутым склонам, не меняя положения кабины, плавно преодолевать ямы и кочки.

Разработчики отмечают, что прототипы новых машин имеют множество датчиков, камер и радаров, которые передают панорамное изображение происходящего экипажу на экраны. В одной из версий автомобиля у кабины в принципе нет окон, это повышает защищенность военных от стрелкового оружия. Отмечается, что также создан умный автопилот: система способна полностью взять управление на себя, или же делать подсказки водителю.