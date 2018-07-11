Названа причина смерти внука Брежнева

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей умер от инфаркта. На момент смерти Андрей Брежнев находился в Крыму. Ему было 57 лет.

«Он скончался вчера в Севастополе. Инфаркт», - заявил Константин Кнырик, председатель регионального отделения партии «Родина», от которой Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах.

Кнытик не смог уточнить, когда и где состоятся похороны мужчины.

Андрей Брежнев был экономистом и политиком. В конце 90-х годов от выдвигал свою кандидатуру на пост вице-мэра Москвы, являлся первым секретарем комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС), а также баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей.