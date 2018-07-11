Россия зеркально ответит на высылку Грецией российских дипломатов

Российская Федерация зеркально ответит на высылку Грецией российских дипломатов.

«По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ», - заявили в МИД, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в газете Kathimerini появилась публикация о том, что Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум дипломатам запрещает въезд в страну «за противоправные действия против нацбезопасности». Ссылаясь на дипломатические источники газета сообщает, что меры, принятые Афинами, - это ответ на якобы незаконные действия на территории Греции, представляющие собой «вмешательство во внутренние дела государства».