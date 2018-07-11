Почти 180 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Японии

Число жертв сильнейших дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии возросло до 179 человек. Над определением местонахождения 50 человек в настоящий момент работают специалисты. Еще девять объявлены пропавшими без вести.

Об этом в среду 11 июля рассказала генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

Она подтвердила смерть 176 человек, отметив, что у еще троих зафиксирована клиническая смерть, передает агентство ТАСС.

Правительство Японии учредило экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействовано 75 тысяч человек, 83 вертолета и другая спецтехника.

Напомним, на прошлой неделе на Японию обрушились проливные дожди из-за воздействия тайфуна «Прапирун». От наводнения пострадали сотни домов. Многие дороги и мосты ушли под воду. В некоторых регионах было остановлено железнодорожное сообщение.