Шойгу назвал причину холодных отношений между Россией и США

Напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона была искусственно создана по вине американской элиты, которая убеждена, что «мир делится на "американский " и "неправильный"». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ в интервью итальянскому изданию Il Giornale напомнил, что США в одностороннем порядке разрывали ключевые соглашения, составляющие костяк глобальной безопасности, а также, вопреки обещаниям, данным руководству СССР во время процесса объединения Германии, инициировали расширение НАТО на восток к границам РФ.

«Мне, как президенту Русского географического общества, давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими "противники Америки" находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России?», - отметил Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что включение в НАТО восточноевропейских стран фактически нивелировало Договор об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающий ограничения вооружений в районах соприкосновения блоков.

По словам министра, Вашингтон также собирается выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности, объясняя это якобы нарушением документа со стороны России. Тогда как на деле именно американская сторона разместила в Европе установки вертикального пуска Mk-41, пригодные для запуска крылатых ракет «Томагавк», в радиусе поражения которых находится европейская часть нашей страны.

«Именно США прямо нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разместив в ходе развертывания ракетного щита в Европе свои установки вертикального пуска Mk-41», - заметил Шойгу.

Глава Минобороны обратил внимание иностранных журналистов, что президент России Владимир Путин еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности призвал уважать национальные интересы РФ и выстраивать открытые и равноправные отношения, однако мало кто из представителей Запада его услышал.