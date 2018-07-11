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Шойгу: США воспринимают Россию как угрозу их доминированию

Вадим Иванов
10:30 11.07.2018
Россия, выступающая за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами, становится препятствием для США в их «стратегии неоколониализма», которая используется для ослабления законных правительств.
Шойгу: США воспринимают Россию как угрозу их доминированию
Фото: U.S. Air Force

Россия, укрепляясь как сильный игрок на мировой арене, воспринимается Соединенными Штатами как серьезный соперник, который может ослабить доминирование Вашингтона, считает министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза доминированию США», - сказал он в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Из-за этого НАТО продолжает стягивать новые силы к границам Российской Федерации, при этом обвиняя Москву в якобы «агрессивных планах» по отношению к Западу.

Шойгу напомнил, что в июне Совет Альянса принял решение о создании двух командований, которые будут отвечать за обеспечение оперативной переброски американских войск из США в Европу. Также НАТО наращивает контингент в Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше с двух до 15 тысяч человек.

Также, по словам министра, голословные обвинения Москвы проходят на фоне грубых нарушений самим Вашингтоном норм международной безопасности.

«Это произошло в апреле этого года в Сирии, когда по территории суверенного и независимого государства, при поддержке Великобритании и Франции, был нанесен массированный ракетный удар. Произошло грубейшее, под вымышленными предлогами, нарушение международного права тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН», - подчеркнул Шойгу.

Все это, отметил генерал армии, происходит под предлогом якобы защиты собственных интересов США. Он напомнил, что «стратегию неоколониализма», которая предполагает поддержу «даже самых диких идеологий для ослабления законных правительств», Вашингтон уже опробовал в Ираке и Ливии.

«Россия, выступающая за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами в рамках концепции многополярного мира, всегда будет являться препятствием на пути реализации подобных "стратегий"», - заключил министр обороны.

Также в интервью Шойгу объяснил напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона действиями американских элит, которые убеждены, что «мир делится на "американский " и "неправильный"».

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