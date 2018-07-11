Шойгу указал на признаки «гибридной войны» во время Майдана

Госпереворот на Украине в феврале 2014 года имел все признаки «гибридной войны». Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Все признаки использования "гибридной войны" были хорошо видны на Украине, накануне вооруженного мятежа в феврале 2014 года», - отметил он.

Глава военного ведомства в интервью итальянскому изданию Il Giornale подчеркнул, что в современном мире под «гибридными действиями» подразумевается, в частности, контроль над средствами массовой информации, поддержка внутренних волнений, а также использование специальных подразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа.

Во время Майдана на Украине, по словам министра, пассивное участие в этих «гибридных действиях» принимали и европейские страны.

«Сегодня предпочитают уже не вспоминать, как накануне переворота три министра иностранных дел: Германии, Франции и Польши лично гарантировали законному президенту Украины Виктору Януковичу мирное урегулирование политического кризиса, если он не будет вводить чрезвычайное положение и отведет из Киева все подразделения силовых структур. Но сразу после выполнения данных обязательств боевики-националисты, вооруженные и натренированные на американские и европейские средства, совершили переворот, а Европа тут же признала их в качестве законной власти», - рассказал Шойгу.

При этом на Западе предпочитают обвинять Россию в якобы ведении «гибридных войн». В том числе, отметил министр, подобные слова прозвучали в американских и британских СМИ, когда реализованную в Киеве схему не удалось повторить в Крыму.

«Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ, приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией», - рассказал министр обороны.

Как контрпример, Шойгу привел действия НАТО в вопросе Косово, где вследствие вмешательства третьих стран не был проведен референдум, на котором было бы учтено мнение проживающих там сербов, а США и Европа признали независимость региона, опираясь только на результаты голосования в парламенте.