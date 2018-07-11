Во всей Восточной Гуте водо- и электроснабжение восстановят за месяц

Во всех населенных пунктах Восточной Гуты водо- и электроснабжение планируют восстановить в течение месяца. Об этом заявил губернатор провинции Дамаск Ала Ибрахим.

По его словам, сейчас идет круглосуточная расчистка завалов вдоль трассы Хомс - Дамаск и в городе Эль-Кабун, около которого расположен главный въезд в столицу. Каждый день оттуда вывозят по 30-40 тысяч кубометров строительного мусора.

После большой уборки там приступят к возведению нового жилья и различной социальной инфраструктуры - парков, торговых центров и транспортных узлов. К учебному году отстроят и новые школы. В разрушенные города уже сейчас активно возвращаются беженцы. Некоторые даже успели организовать фермы, на которых поспевает первый послевоенный урожай.