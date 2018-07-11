Почти три тысячи человек эвакуированы из-за паводка в Чите

Почти три тысячи жителей Читы были эвакуированы в связи с паводком, вызванным сильными ливнями в регионе. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы города, опубликованном в среду 11 июля.

Отмечается, что в Центральном районе были эвакуированы более тысячи трехсот человек, в Железнодорожном - около ста и в Ингодинском районе - около полутора тысяч.

Власти города организовали восемь пунктов временного размещения, в котором эвакуированные могут получить горячее питание.

Ранее сообщалось, что в связи со стихийным бедствием 9 июля в Забайкалье был введен режим чрезвычайной ситуации.

Некоторые населенные пункты полностью оказались под водой. Вышедшие из берегов реки Шилка и Чита затопили значительные территории населенных пунктов, а также десятки мостов и дорог. Более всего от паводка пострадали Тунгокоченскоий, Карымский, Шилкинский и Читинский районы края.