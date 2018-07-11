СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов

Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум дипломатам запрещает въезд в страну «за противоправные действия против нацбезопасности». Об этом сообщает издание Kathimerini, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники.

По информации газеты, меры, принятые Афинами, являются ответом на незаконные действия на территории Греции, которые представляют собой «вмешательство во внутренние дела государства».

«Среди обвинений Афин в адрес дипломатов значатся попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников», - сказано в публикации газеты.

В статье также говорится, что данная греческая инициатива не является «ударом грома с ясного неба», это ответ на ряд скоординированных действий на попытку расширения влияния Российской Федерации в Греции.

Как утверждают источники газеты, Греция хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, содействовать дружбе двух стран, но, по их словам, это можно сделать только основываясь на паритете и «при условии взаимного уважения суверенитета и независимости двух государств».

Kathimerini пишет, что Афины всегда были особенно осторожны в отношениях между Россией и Грецией, как в случае со Скрипалем, когда государство не стало следовать примеру других западных стран, которые выслали российских дипломатов.

«Решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», - сказано в публикации.

По словам источника издания, любые «ответные» реакции со стороны России будут вести к «дальнейшим рецидивам».