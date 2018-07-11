В Крыму обнаружили километровую пещеру с останками мамонтов

В Крыму во время проведения строительных работ работники обнаружили ранее неисследованную пещеру и останки мамонта и мамонтенка. Об этом председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он отметил, что обнаруженная пещера является одной из самых крупных в регионе. Ее длина составляет более километра, а ширина – пять метров.

Приблизительный возраст найденных в пещере костей составляет 75-100 тысяч лет. Специалисты установили, что ими были обнаружены пальцы и зубы мамонта и мамонтенка или же его предка – мастодонта.

До обнаружения пещеры и останков животных в Белогородском районе Крыма проходило строительство трассы «Таврида». В настоящий момент работы приостановлены. Специалисты разрабатывают план по сохранению и восстановлению пещеры.