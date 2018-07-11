Шойгу ответил поговоркой на обвинения в ведении Москвой «гибридных войн»

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос журналистов итальянского издания Il Giornale, которые поинтересовались, почему Россию на Западе обвиняют в ведении «гибридных войн».

«В России есть такая поговорка: "громче всех на рынке кричит "держи вора!" - сам вор"», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны объяснил, что под «гибридными действиями» в современном мире понимается контроль над СМИ, экономические санкции, кибератаки, поддержка внутренних волнений, а также использование специальных подразделений и специалистов для совершения терактов, диверсий и саботажа.

«Для их успешной реализации в наш век необходимы глобальные и всепроникающие СМИ, обладание и превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях, сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой, а также опыт использования сил специального назначения в других странах. Кто, кроме США и Великобритании, обладает еще таким потенциалом?», - спросил генерал армии.

Шойгу подчеркнул, что подобные методики США и Великобритания применяли во время вторжения в Ирак в 1991 году, в бывшей Югославии, в Ливии, в Чечне, а также совсем недавно в Сирии и на Украине.