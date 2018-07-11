Шойгу рассказал, как США используют «стратегию неоколониализма» для обогащения

США применяют «стратегию неоколониализма», поддерживая «даже самые дикие идеологии» для ослабления законных правительств в третьих странах. Такое мнение высказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Вашингтон уже опробовал этот метод в Ираке и Ливии, создав с помощью данной стратегии идеальные условия для получения возможности обогатить американскую экономику, отметил глава российского оборонного ведомства.

«Используются инсценировки применения оружия массового уничтожения или гуманитарных катастроф, и на последних этапах применяется военная сила для создания "управляемого хаоса" с вольготными условиями выкачивания в американскую экономику имеющихся активов транснациональными корпорациями», - уточнил Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

По словам главы Минобороны РФ, Россия всегда будет являться препятствием на пути реализации подобных «стратегий», поэтому Вашингтон воспринимает Москву как угрозу своему доминированию.