ЦБ отозвал лицензию у самарского «Газбанка»

Сегодня, 11 июля, Центробанк отозвал лицензию у самарского «Газбанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно опубликованному пресс-релизу, отзыв лицензии связан с неисполнением кредитной организацией законов, которые регулируют банковскую деятельность, и многократным нарушением требований нормативных актов Центробанка России на протяжении года.

В мае 2018 года «Газбанк» вошел в перечень кредитных организаций, норматив достаточности капитала которых опустился ниже отметки в 10%. За почти два года в банке сменилось три председателя правления.

По активам банк занимает 139 место и лишь 517 позицию среди кредитных организаций по прибыли.