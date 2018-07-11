Рождение огромного айсберга в Гренландии сняли на видео
Ученые сочли появление айсберга наглядной иллюстрацией того, что рост уровня моря представляет собой все более угрожающее явление.
Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress
Видео: New York University / YouTube
От одного из крупнейших ледников Гренландии, который носит название Хельхайм, откололся огромный айсберг - его длина составляет примерно шесть с половиной километров. Инцидент произошел 22 июня, ученые опубликовали видео, на котором это можно увидеть.
Специалисты из Нью-Йоркского университета сочли появление айсберга наглядной иллюстрацией тому, что рост уровня моря представляет собой все более угрожающее явление.
События, которые запечатлены на видео, длились около получаса. Ученые специально ускорили видеоролик, чтобы сделать его более «зрелищным».