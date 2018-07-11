Рождение огромного айсберга в Гренландии сняли на видео

От одного из крупнейших ледников Гренландии, который носит название Хельхайм, откололся огромный айсберг - его длина составляет примерно шесть с половиной километров. Инцидент произошел 22 июня, ученые опубликовали видео, на котором это можно увидеть.

Специалисты из Нью-Йоркского университета сочли появление айсберга наглядной иллюстрацией тому, что рост уровня моря представляет собой все более угрожающее явление.

События, которые запечатлены на видео, длились около получаса. Ученые специально ускорили видеоролик, чтобы сделать его более «зрелищным».