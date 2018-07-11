В Иране переполненный пассажирский автобус столкнулся с нефтяным танкером и взорвался

На западе Ирана, в городе Сенендедж, произошла крупная авария. Там нефтяной танкер столкнулся с пассажирским автобусом. В результате инцидента погибли как минимум 27 человек, передает BreakingNNow.

Авария произошла в ночь с 10 на 11 июля. Находившиеся неподалеку очевидцы успели запечатлеть инцидент на видео. На кадрах видно, что и автобус, и танкер охвачены пламенем.

На месте проишествия работают специалисты. Точное количество жертв не сообщается.

Причины возникновения трагедии остаются неизвестными. Обстоятельства произошедшего выясняются.