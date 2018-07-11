Шойгу назвал основную цель американцев в Сирии

Действия США в Сирии заставляют задуматься о том, что основная цель Вашингтона - не допустить стабилизации страны, затянуть конфликт и подорвать ее территориальную целостность, создав неподконтрольные анклавы на окраинах Сирии. Об этом в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что присутствие американского военного контингента в Сирии не только незаконно по нормам международного права и законодательства США, но и не имеет никакого адекватного объяснения.

«Сначала речь велась о разгроме ИГИЛ*, затем о недопущении "возрождения" ИГИЛ, и наконец теперь делаются заявления о сохранении присутствия в Сирии для противодействия гипотетическому "иранскому влиянию"», - сказал Шойгу.

По словам министра, в подконтрольных Соединенным Штатам районам САР осуществляется подготовка боевиков, которые затем ведут борьбу с сирийской правительственной армией.

А во время борьбы возглавляемой США коалиции против ИГИЛ, территория, занятая террористами, лишь увеличивалась, подчеркнул глава Минобороны РФ.

«Заявляя о "светлых" целях и "добрых" намерениях, за последние годы со стороны США в Сирию для реальной помощи обездоленному долгими годами войны мирному населению не было выделено ни цента помощи. Это касается даже освобожденной США и коалицией бывшей столицы ИГИЛ - Ракки, где до сих пор ежедневно на боеприпасах и минах, оставленных после массированных бомбардировок авиацией "международной коалиции", гибнут местные жители. Еженедельно их число измеряется десятками жизней, в том числе детей», - напомнил Шойгу.

При этом, подчеркнул министр, в районах, освобожденных от боевиков сирийскими военными, не было ни одного инцидента с участием мирных жителей: вся территория была разминирована, туда регулярно поставляется гуманитарная помощь и стройматериалы.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация.