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Шойгу отверг вероятность прямого столкновения между Россией и Украиной

Вадим Иванов
09:41 11.07.2018
Глава российского оборонного ведомства также объяснил условия, при которых, по его мнению, конфликт на юго-востоке Украины будет разрешен.
Шойгу отверг вероятность прямого столкновения между Россией и Украиной
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что считает невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

«У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны. Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области. Поэтому убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде», - констатировал министр.

Шойгу отметил, что конфликт на востоке Украины может разрешиться только после безусловного выполнения Киевом минских договоренностей, которое «позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения».

«К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России», - подчеркнул глава минобороны.

По словам министра, проблема заключается еще и в том, что власти Украины полностью отвергают возможность диалога с Донецком и Луганском, без которого урегулирование кризиса в Донбассе невозможно.

Напомним, только по официальным данным ООН, за весь период конфликта в Донбассе его жертвами стали более 10,3 тысяч человек и почти 25 тысяч получили ранения.

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