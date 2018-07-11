Арктический плавучий университет отправился в экспедицию к Новой Земле

Во вторник, десятого июля, в Архангельске стартовал десятый юбилейный рейс Арктического плавучего университета (АПУ-2018) на корабле «Профессор Молчанов». Судно пройдет по направлению к архипелагу Новая Земля через Белое, Баренцево и Карское моря.

На борту научно-исследовательского судна, не считая членов экипажа, находятся 58 человек. Среди них студенты, аспиранты и научные работники из разных стран.

Основные работы запланированы на северо-восточном побережье архипелага, именно эта часть считается практически не исследованной. Местность будет изучена с разных сторон: на борту судна находятся специалисты по гидрологии, метеорологии, биоразнообразию, миграции птиц и зверей.

Особое внимание будет уделено изучению переноса вредных веществ в пищевых цепях.