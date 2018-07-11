В Австралии неподалеку от туристической зоны поймали 600-киллограмового крокодила

Австралийские рейнджеры выловили пятиметрового крокодила в районе ущелья Кэтрин, располагающейся неподалеку от туристической зоны. Об этом сообщает CTV News.

Специалисты отметили, что им удалось поймать самую крупную рептилию на севере страны. Ее вес составляет 600 килограммов.

Один из рейнджеров Грэхем Уэбб признался, что его команда более десяти лет вела охоту на животное.

«Это самый большой крокодил, которого нам удалось поймать», - заявил он.

Уэбб добавил, что этот крокодил относится к разряду гребнистых и представляет большую опасность для людей, в то время как ущелье Кэтрин – место поимки животного – является одной из главных туристических достопримечательностей региона.

Теперь рептилия будет немедленно направлена на крокодиловую ферму, где будет находится под присмотром специалистов.