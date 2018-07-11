Александр Панкратов-Черный получил серьезные травмы на съемках телесериала

Советский и российский актер театра и кино, режиссер Александр Панкратов-Черный сломал два ребра на съемках телесериала «По законам военного времени». Об этом он рассказал изданию «Антенна».

По словам 69-летнего артиста, инцидент произошел во время работы на полигоне в Подмосковье - после неудачного падения «между взрывами». Но, несмотря на травму, Панкратов-Черный принял решение не прерывать съемки, при этом отказавшись от госпитализации. Он уточнил, что кинопроизводство - затратный процесс, где простои неприемлемы.

Панкратов-Черный снимался в таких картинах, как «Сибириада», «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер» и многих других.