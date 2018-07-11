Apple может прекратить выпуск iPhone X и iPhone SE

Компания Apple приостановит выпуск смартфонов iPhone X и iPhone SE после выхода моделей iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus. Об этом сообщили аналитики BlueFin Research.

Отмечается, что новый iPhone 9 станет улучшенный и более бюджетной версией iPhone SE, а iPhone 11 и iPhone 11 Plus фактически заменят iPhone X. Так, по мнению аналитиков, наличие предыдущих моделей телефона на рынке не будет иметь никакого смысла.

Новые версии смартфонов будут представлены «яблочной» корпорацией уже осенью 2018 года. Некоторые из них выйдут сразу в пяти цветах.

Ранее сообщалось, что китайский производитель телефонов Xiaomi принял решение прекратить производство своих гаджетов.