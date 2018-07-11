В Азербайджане лихач на Audi убил разом 57 овец
Авария произошла на 480-м километре трассы Баку - Газах.
Фото: Pixabay.com
В результате наезда машины в Газахском районе Азербайджана погибли 57 овец. Пастух Адил Гулиев получил множественные ранения, его госпитализировали. Об этом сообщается на странице МВД республики в социальной сети Facebook.
ДТП произошло на 480-м километре трассы Баку - Газах. Водитель на Audi протаранил стадо овец, которое переходило дорогу. За рулем машины был житель Шамкирского района Габил Гусейнов.
В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.