В Азербайджане лихач на Audi убил разом 57 овец

В результате наезда машины в Газахском районе Азербайджана погибли 57 овец. Пастух Адил Гулиев получил множественные ранения, его госпитализировали. Об этом сообщается на странице МВД республики в социальной сети Facebook.

ДТП произошло на 480-м километре трассы Баку - Газах. Водитель на Audi протаранил стадо овец, которое переходило дорогу. За рулем машины был житель Шамкирского района Габил Гусейнов.

В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.