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СМИ: регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД

Дарья Михалина
06:34 11.07.2018
В Госдуме рассматривается законопроект, по которому автосалоны получат полномочия выдавать новые машины уже с номерами.
СМИ: регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В России в ближайшее время будет принят новый законопроект, по которому регистрировать новые автомобили станет возможно без предварительного посещения Госавтоинспекции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на официальные документы.

Отмечается, что законопроект начал разрабатываться с 2011 года: с тех пор в него регулярно вводились поправки. Его последняя версия была направлена в ГИБДД в 2017 году.

Так, исходя из документа, владелец автомобиля сможет зарегистрировать свое транспортное средство прямо у дилера, у которого заранее будет находится договор с производителем. Регистрация в салоне будет платной, ее стоимость установит ФАС.

Добавляется, что все необходимые документы автосалоны сами направят в ГИБДД, они же займутся изготовлением и выдачей номерных знаков.

Финальное рассмотрение законопроекта запланировано на 17 июля на втором чтении в Госдуме.

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