Умерла самая уродливая в мире собака

Обладатель титула самой уродливой собаки в мире английский бульдог Жа-Жа умер в возрасте девять лет. Об этом рассказала изданию Star Tribune хозяйка собаки Меган Брейнард.

Напомним, в июне этого года в Калифорнии состоялся Всемирный конкурс «Самая уродливая собака в мире», где Жа-жа поразил жюри своим длинным языком. На конкурсе хозяйка собаки получила приз в размере $1,5 тысяч.

В пятилетнем возрасте Жа-Жу нашли в питомнике в Миссури. Спустя год Брейнард приютила животное у себя дома. Она назвала собаку в честь американской актрисы Жа Жа Габор.