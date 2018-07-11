Пещеру в Таиланде, из которой спасли школьников, превратят в туристический объект

Пещера на севере Таиланда, из которой спасли 12 подростков из футбольной команды и их тренера, превратят в туристическую достопримечательность. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам замглавы национальных парков Таиланда Чонгклая Ворапонсатрона, Таиланду повезло, что в стране появится «привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня». Однако, отметил он, этот вопрос решит министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Спасателям удалось спасти двенадцать подростков и их тренера, которые были заблокированы в пещере в заповеднике «Понг Пха» на севере Таиланда. Там они оказались из-за резко поднявшегося уровня воды.

Подростки пропали в пещере 23 июня. Их обнаружили только 2 июля, однако вызволить детей удалось не сразу, поэтому им доставляли еду и кислород в баллонах. Активная фаза операции началась восьмого июля. Во время спасательной операции погиб один из спасателей.