Космодром Байконур приостанавливает пуски
Расположенный на территории Казахстана космодром Байконур до осени приостанавливает космические пуски.
Фото: Роскосмос
В ближайшие три месяца космические пуски с Байконура не будут проводиться, их возобновят в октябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Имеется в виду старт пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября», - отметил он.
Тогда на МКС отправят российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хайга.
В 2018 году Россия провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять пусков провели с космодрома Байконур, с Плесецка – три, еще один с Восточного.
Последним с Байконура запустили грузовой корабль «Прогресс МС-09», который поставил рекорд по времени полета к МКС.