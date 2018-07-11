Космодром Байконур приостанавливает пуски

В ближайшие три месяца космические пуски с Байконура не будут проводиться, их возобновят в октябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Имеется в виду старт пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября», - отметил он.

Тогда на МКС отправят российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хайга.

В 2018 году Россия провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять пусков провели с космодрома Байконур, с Плесецка – три, еще один с Восточного.

Последним с Байконура запустили грузовой корабль «Прогресс МС-09», который поставил рекорд по времени полета к МКС.