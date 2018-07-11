Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян

Василиса Морозова
03:58 11.07.2018
В 2019 году сотрудники коллекторских агентств получат доступ к Единой биометрической системе, благодаря этому они смогут идентифицировать должников по голосу.
Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян
Фото: imago / stock&people / Globallookpress

Коллекторам предоставят доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) России, после чего они смогут идентифицировать должников по голосу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Таким образом, сами коллекторы не будут собирать биометрические данные, но они будут получать их от кредитных организаций. С 1 июля 2018 года в России заработала ЕБС, тогда же банки начали сбор биометрических параметров клиентов в своих отделениях.

Издание пишет, что голосовой слепок россиянина будет проходить проверку по ЕБС уже при звонке взыскателя. По мнению экспертов, новшество очень упростит взыскание долга и приведет к уменьшению ошибочных звонков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.07.2018, 18:52
Мощный военно-морской центр в ближайшем будущем появится на Каспии
Дата10.07.2018, 10:47
В Кузбассе завершилась десятая военно-патриотическая смена «Разведчик»
Дата10.07.2018, 22:50
Франция одолела Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата11.07.2018, 03:45
Три новые подлодки ВМФ России получит в следующем году
Дата10.07.2018, 10:51
Полтавская битва: как русские обратили в бегство лучшую армию мира
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:29 В стране и мире
Космодром Байконур приостанавливает пуски
03:17 Спорт
Видео
Герои дня: Погба посвятил победу на ЧМ-2018 спасенным из пещеры в Таиланде детям
02:58 В стране и мире
Ким Чен Ын поехал на картошку вместо встречи с госсекретарем США
01:35 В стране и мире
Украина подготовила новые ограничения для России
00:35 Спорт
Моуринью назвал ЧМ-2018 в России потрясающим
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Греции обнаружен древнейший отрывок «Одиссеи» Гомера
«Аплодисменты» и «кукиш»: пять водительских жестов, о которых мало кто знает
Видео
Футболисты «Вильярреала» встречают Черышева аплодисментами: видео
Видео
Фабрика айсбергов: столкновение десяти миллиардов тонн льда сняли на видео
Видео
«Слава Украине!»: в Сети появилось новое видео с пьющим Видой
Видео
Пытался разнять драку: москвича убили одним ударом ноги в голову
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.