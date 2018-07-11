Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян

Коллекторам предоставят доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) России, после чего они смогут идентифицировать должников по голосу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Таким образом, сами коллекторы не будут собирать биометрические данные, но они будут получать их от кредитных организаций. С 1 июля 2018 года в России заработала ЕБС, тогда же банки начали сбор биометрических параметров клиентов в своих отделениях.

Издание пишет, что голосовой слепок россиянина будет проходить проверку по ЕБС уже при звонке взыскателя. По мнению экспертов, новшество очень упростит взыскание долга и приведет к уменьшению ошибочных звонков.