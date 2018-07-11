Массовое ДТП на МКАД: одного из пострадавших эвакуировали на вертолете

На внешней стороне МКАД перед Бесединским шоссе произошло массовое ДТП с участием большого количества автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, одного из них пришлось эвакуировать на санитарного вертолета Московского авиационного центра.

«С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сообщили в пресс-службе МАЦ в Twitter.

В Московском транспорте сообщили, что из-за ДТП на 23-м км Московской кольцевой автодороги было ограничено движение по двум полосам. К настоящему моменту все полосы свободны и движение восстановленно.