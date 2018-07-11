Ярош объявил набор в украинскую школу диверсантов для борьбы с Россией

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош, бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора»*, заявил о создании на Украине школы молодых диверсантов. Об этом сообщает «Политнавигатор».

По его словам, целью является подготовка юных украинских граждан к грядущей «войне на уничтожение России». Ярош уверен, что страну ждут испытания, поэтому уже сейчас активистам из радикальных группировок необходимо взращивать новых защитников страны.

На канале учебного центра «Украинской добровольческой армии», которую возглавляет Ярош, появилось видео с рекламой школы. Депутат отметил, что «украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на фронте, готовят молодое поколение к защите Украины и уничтожению вековечного врага, России».

Отбор в школу «Юный доброволец УДА» стартовал еще весной. Однако, судя по печальным лицам на видеороликах, юным украинцам не очень хотелось вступать в ряды добровольцев.

*«Правый сектор» — украинское объединение националистических организаций, признанное экстремистским на территории РФ