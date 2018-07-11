Пассажирский самолет потерпел крушение на Аляске

Самолет, на борту которого находились десять пассажиров и пилот, потерпел крушение в горной местности на острове Принца Уэльского в штате Аляска, сообщает сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел к юго-западу от города Кетчикан на высоте около 600 м над уровнем моря. В результате происшествия никто из находившихся на борту людей не погиб, однако несколько человек получили ранения.

Как подчеркнули в службе Береговой охраны США, жертв удалось избежать, благодаря правильным и своевременным действиям пилота воздушного судна.

В настоящее время спасателям удалось добраться до места авиакатастрофы и эвакуировать оттуда людей. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать сложные погодные условия.