Ким Чен Ын поехал на картошку вместо встречи с госсекретарем США

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил картофельную ферму вместо того, чтобы встретиться с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Sky News, со ссылкой на данные Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В ходе своего визита в Северную Корею Помпео не встретился с Ким Чен Ыном, хотя Белый дом анонсировал их встречу. Майк Помпео прилетел в КНДР 7 июля для обсуждения реализации договоренностей по денуклеаризации.

По данным телеканала, северокорейский лидер не появлялся на публике около недели. Затем ЦТАК опубликовало несколько сообщений о поездке Ким Чен Ына в уезд Самджиен с фотографиями, где лидер КНДР был запечатлен на картофельном поле, а затем на заводе, производящем картофельный крахмал. Дата съемки указана не была, поэтому Sky News предположил, что посещение фермы могло совпасть с днем визита Помпео в КНДР.

В ходе визита госсекретарь США встретился с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Была достигнута договоренность о создании рабочих групп для выработки плана действий по денуклеаризации. Однако в Пхеньяне по итогам переговоров выразили сожаление с позицией Вашингтона и 10 июля отказались от создания совместной рабочей группы на условиях США.