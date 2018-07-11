Жертвами взрыва террориста-смертника в Пакистане стали 12 человек
В Пакистане террорист-смертник осуществил взрыв на собрании одной из политических партий.
Фото: Saeed Ahmad / ZUMAPRESS / Globallookpress
Не менее 12 человек погибли, а также 35 пострадали, в результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Пешавар. Об этом пишет газета Pakistan Today.
Отмечается, что террорист совершил атаку в момент собрания Национальной партии Авами. При взрыве погиб лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.
Пострадавших госпитализировали в местные больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.