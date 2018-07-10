В лагере «Артек» прошел XXVI Международный детский кинофестиваль.

В лагере «Артек» закончился XXVI Международный детский кинофестиваль. В рамках мероприятия прошел уникальный кинопроект «Продюсерское кино» - в его ходе дети снимали и показывали публике собственные кинематографические истории.

Съемки происходили под руководством известных актеров и кинодеятелей, посетивших фестиваль. Победителем конкурса стал фильм «Чучело» - переосмысление классической истории, воплощенной на советском киноэкране Роланом Быковым.

За фильм, созданный юными отдыхающими под руководством актрисы Анастасии Денисовой, проголосовали более пятисот артековцев. Как призналась сама актриса, она получила незабываемые впечатления от совместной с детьми работой над фильмом.

На фестиваль приехали звезды, среди которых актеры Ольга Кабо, Сергей Гармаш, Сергей Рост, Эвелина Бледанс и другие. Мероприятие открывал бессменный руководитель и легендарный артист Василий Лановой.

В финале мероприятия объявили победителей, объединив «взрослые» и «детские» картины. По мнению артековцев, самым увлекательным фильмом стал «Последний богатырь», самым мудрым – «Собибор», а «самым-самым» - картина «Салют-7».