На Черноморском флоте прошли тренировки по оказанию помощи водолазам после баротравмы. Военнослужащие отработали ситуации, при которых им придется спасать жизнь травмированного товарища.

По легенде тренировки водолаз осуществлял деятельность в экстренных условиях работы, однако превысил время пребывания на глубине. Это ошибка привела к серьезной баротравме. «Пострадавшего» поместили с специальную транспортировочную капсулу, а после перевезли в барокамеру.

Внутри барокамеры специалисты установили определенное давление, которое необходимо для получившего «травму» водолаза. В снабженной датчиками и медицинскими приборами камере «травмированного» осмотрели медика, после чего он остался в камере для реабилитации.

Сам процесс реабилитации занимает от нескольких часов до нескольких суток, максимально – 120 часов. Все это время специалисты отслеживают жизненно важные показатели водолаза на мониторах.