На Черноморском флоте прошли тренировки по оказанию помощи водолазам после баротравмы
На Черноморском флоте прошли тренировки по оказанию помощи водолазам после баротравмы. Военнослужащие отработали ситуации, при которых им придется спасать жизнь травмированного товарища.
По легенде тренировки водолаз осуществлял деятельность в экстренных условиях работы, однако превысил время пребывания на глубине. Это ошибка привела к серьезной баротравме. «Пострадавшего» поместили с специальную транспортировочную капсулу, а после перевезли в барокамеру.
Внутри барокамеры специалисты установили определенное давление, которое необходимо для получившего «травму» водолаза. В снабженной датчиками и медицинскими приборами камере «травмированного» осмотрели медика, после чего он остался в камере для реабилитации.
Сам процесс реабилитации занимает от нескольких часов до нескольких суток, максимально – 120 часов. Все это время специалисты отслеживают жизненно важные показатели водолаза на мониторах.