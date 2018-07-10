На Арбате открылась выставка «Легенды России. Бурятия»

В центре Москвы открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия». Она организована журналом National Geographic совместно с министерством туризма Бурятии.

Выставка позволяет жителям и гостям Москвы прикоснуться к одному из самых удивительных регионов России. Экспозиция составлена из более чем пятидесяти работ высококлассных фотографов и демонстрирует Бурятию с разных сторон.

В церемонии открытии выставки принял участие и глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что Бурятия заинтересована в туристах, однако приоритетом для области является сохранение уникального природно-культурного баланса.

По словам организаторов выставки, она призвана отразить завораживающий сплав культур, религий и национальностей, которым славится этот регион. Как добавил главный редактор «National Geographic Россия», экспозиция должна отразить весь спектр красоты этой республики.