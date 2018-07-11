Украина подготовила новые ограничения для России

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил ввести новые санкции против России. Было выделено 12 российских издательств и сайтов, в отношении которых ведомство намерено ввести ограничения в связи с «выпуском литературы антиукраинского содержания», сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Отмечается, что в список внесены 184 наименования книжной продукции, а распространение «может содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 109, 110, 300 и 436 УК Украины». Так, в перечне оказались книги Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина. Также под украинские санкции попадут российские издательства «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф», «Алгоритм» и другие.

«Госкомтелерадио подготовило и направило на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций в отношении 12 юридических лиц РФ», — уточнили в ведомстве.

Среди них девять издательств и три владельца веб-сайтов, которые продают литературу, как утверждает ведомство, антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде.