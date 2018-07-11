В Крыму умер внук Брежнева

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в Крыму от инфаркта на 58-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения партии «Родина» Константина Кнырика.

По его словам, Андрей умер от инфаркта, о чем ему сообщил руководитель Севастопольской организации партии. Кнырик пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии «Родина».

Андрей Брежнев был советским экономистом и политиком. Он неоднократно выдвигался в Госдуму, претендовал на должность вице-мэра Москвы, баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей.