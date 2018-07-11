В Крыму умер внук Брежнева
В Крыму на 58-м году жизни скончался в результате инфаркта внук Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев.
Фото: Дмитрий Чеботаев / РИА Новости
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в Крыму от инфаркта на 58-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения партии «Родина» Константина Кнырика.
По его словам, Андрей умер от инфаркта, о чем ему сообщил руководитель Севастопольской организации партии. Кнырик пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии «Родина».
Андрей Брежнев был советским экономистом и политиком. Он неоднократно выдвигался в Госдуму, претендовал на должность вице-мэра Москвы, баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей.