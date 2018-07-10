Руководитель информационной службы ТРК «Звезда» переходит на другую работу

В ТРК «Звезда» с доброй улыбкой восприняли конспирологические версии издания РБК, связанные с кадровым составом Телерадиокомпании.

Заместитель генерального директора «Звезды» Максим Додонов по собственному желанию покидает свой пост.

«Я прошел со "Звездой" долгий путь и благодарен коллективу за целый ряд проектов, которые были реализованы в том числе под моим руководством, надо расти и двигаться дальше», - заявил Максим Додонов.