Президент Украины Петр Порошенко рассказал Financial Times, что «пугает Россию».

Глава Незалежной, сославшись на свой собственный опыт, рассказал, что Москва очень боится единства Евросоюза и Украины, а также решимости Киева. Таким образом, Порошенко включил свою страну в состав ЕС, не спросив об этом Евросоюз. Странное заявление главы украинского государства приводит его пресс-служба.

Украинский лидер добавил, что неделя, которая началась с саммита Украина-Евросоюз и продлится саммитом НАТО в Брюсселе с участием Украины, является важной для его страны.

Ранее он пожелал президенту США Дональду Трампу вернуть президента России Владимира Путина на «истинный путь» в ходе встречи лидеров двух государств в Хельсинки 16 июля.