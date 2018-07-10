Российские военные передали жителям провинции Дераа в Сирии более четырех тонн продовольствия

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы необходимые условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 798 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 98 человек. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 9 сирийцам, в том числе 5 детям.

Представители российского Центра по примирению продолжают работу в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-Западной зоне деэскалации.

Боевиками незаконных вооруженных формирований за сутки сдан один танк, шесть зенитных пушек, четыре единицы противотанковых управляемых ракет, а также боеприпасы к танкам, артиллерии, гранатометам, зенитным установкам, мины и гранаты.

За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 179 мирных жителей.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Сахват-Эль-Кахм провинции Дераа. Жителям передано более тысячи продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны.

Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с главой города Алеппо. В ходе встречи обсуждены вопросы организации мероприятий по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, в которых проживают беженцы. Уточнены объемы работ по восстановлению жизненно важных объектов, а также потребность в строительных материалах.

В городе Хомс проведена встреча с представителями русской общины провинции. В ходе встречи обсуждены вопросы школьного образования: увеличение количества художественной и учебной литературы для обучения детей русскому языку.

Несмотря на предпринимаемые усилия по нормализации ситуации совместным иранско-российско-турецким Координационным центром, продолжали фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. В течение суток случаи стрельбы были отмечены в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.