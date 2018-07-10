Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина «на путь истинный»

Президент Украины Петр Порошенко поделился своими ожиданиями от встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

Глава Незалежной заявил, что нынешняя неделя является важной для Украины, поскольку для страны якобы возникают угрозы безопасности и стабильности. Текущую неделю он назвал «украинской», подчеркнув, что она открылась в Брюсселе саммитом Украиной – ЕС.

Кроме того, Порошенко пожелал президенту Соединенных Штатов направить Владимира Путина на так называемый «истинный путь», как всегда не уточнив, что он имеет в виду. Украинский лидер также призвал не делать без Украины ничего из того, что бы касалось его страны, сообщает его пресс-служба.

Днем ранее Порошенко, выступая на пресс-конференции с главами Еврокомиссии и Евросовета, заявил о необходимости «опечатать» часть украинско-российской границы.