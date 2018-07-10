В Раде потребовали разорвать договор с Россией о сотрудничестве на Азовском море

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, посвященный денонсации договора с Россией о сотрудничестве на Азовском море. Сообщение об этом появилось на сайте украинского парламента.

Обращение разместил одиозный украинский депутат Семен Семенченко, выступая от политической партии «Самопомощь». Главным пунктом в документе значится постройка Россией моста через Керченский пролив в российский Крым.

«Мы требуем от президента Украины срочно подать в Верховную раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», - говорится в обращении украинских депутатов.

Договор о сотрудничестве между Россией и Украиной на Азовском море был подписан в 2003 году и вступил в силу в 2004 году. В документе обозначены возможности торговых судов и военных кораблей в данной акватории и разъяснены другие вопросы относительно судоходства. В 2015 году украинские депутаты уже пытались денонсировать договор, однако проект заблокировали силовые ведомства и МИД Украины.