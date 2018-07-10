В минэнерго Украины открестились от письма России с просьбой совместно построить завод

Министр энергетики Украины Игорь Насалик открестился от документа, ранее опубликованного украинскими СМИ. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Согласно письму за подписью Насалика, которое прежде опубликовало это издание, Украина намерена восстановить сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики. В нем упоминается совместный проект по постройке завода ядерного топлива, который украинское министерство предлагает возобновить российскому «Росатому».

Однако сам министр Насалик поспешил опровергнуть существование подобных намерений со стороны Украины. Публикацию авторитетного украинского издания «Экономическая правда» он назвал «фейком».

Тем не менее, энергетическое ведомство Украины действительно рассматривает шаги, связанные с постройкой завода ядерного топлива, сообщается в публикации. Однако эти шаги сводятся к требованию с российской стороны тех денег, которые Украина якобы успела инвестировать в совместный проект. Опубликованное ранее письмо якобы было «вброшено» с целью скомпрометировать Насалика.